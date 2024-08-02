«Оскорбил весь народ». Артемию Лебедеву грозят судом из-за интервью Дудю «Совет осетин» обратился в ГП из-за слов дизайнера Лебедева о теракте в Беслане

«Высший Совет осетин» потребовал привлечь Артемия Лебедева к ответственности после интервью Юрию Дудю*. В беседе с блогером Лебедев выразил мнение, что созданные после теракта в Беслане общественные организации «пытаются получить политические пироги». Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что за такие высказывания нужно «отрывать головы». Также в суд на Лебедева намерена подать глава ЛБИ Екатерина Мизулина – ее дизайнер обвинил в «инфотерроризме».

Международное общественное движение «Высший Совет осетин» обратилось в Генпрокуратуру и СК РФ с требованием лишить госнаград и привлечь к ответственности дизайнера Артемия Лебедева после его интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). В нем дизайнер заявил, что общественные организации, созданные после теракта в Беслане, «спекулируют на трагедии» и «пытаются получить как можно больше политических пирогов вместо того, чтобы просто взять и похоронить своих детей».

«Считаем, что А. Лебедев должен быть лишен государственных наград, привлечен к ответственности за оскорбление чувств пострадавших в теракте и принести публичные извинения народу Осетии», — говорится в обращении организации.

По заявлению представителей «Совета», слова Лебедева вызвали у них крайнее возмущение и негодование, так как общественные организации Беслана «уже 20 лет делают все от них зависящее, чтобы подобная трагедия не повторилась».

Высказывания дизайнера в организации назвали «грязными, кощунственными», подчеркнув, что они «оскорбили чувства не только жителей Беслана, потерявших в теракте родных и близких, но и всего многонационального народа республики».

Кроме того, в «Совете» обратили внимание, что Лебедев «совершает ежемесячные туристические вояжи в зарубежные страны, члены НАТО, объявившие войну России», в то время как «дети и внуки бывших заложников с оружием в руках отстаивают интересы Родины в специальной военной операции».

«Этот блогер должен принести извинения народу Осетии», — заявили в «Высшем Совете осетин».

Меняйло хочет оторвать голову, Гаглоев ждет извинений

На слова Лебедева также отреагировал глава Северной Осетии — Алании Сергей Меняйло.

«Когда отмороженные на всю голову люди говорят, что надо просто похоронить своих детей и жить дальше, у нормального человека к таким выродкам возникает только один вопрос: ты вообще понимаешь, что ты несешь?!

За глумление над памятью замученных в Беслане детей эти отмороженные головы просто бы отрывать. Чтобы из них не лился тот чудовищный бред, который я сегодня услышал», — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что дизайнер должен понести «самое жесткое наказание».

«Очень быстро переобувшийся горе «дизайнер» и ничего не знающий о традиционных ценностях выродок, ты наплевал на светлую память невинно убиенных и подвиги наших великих предков, которые отдавали жизни за свой народ. Я настоятельно рекомендую тебе не только не приезжать в Осетию, но также избегать встреч с патриотами своего Отечества. Отвечать придется. И еще… Знай, что никогда не поздно раскаяться, попросить прощения и стать наконец-то человеком, прекратившим аморальное существование», — обратился Гаглоев к Лебедеву.

Мизулина идет в суд

Также в интервью Дудю Лебедев назвал «инфотерроризмом» деятельность «Лиги безопасного интернета» и ее главы Екатерины Мизулиной.

«Я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, а отпугивает людей <...> Я считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм», — высказал свою позицию Лебедев.

В ответ Мизулина заявила, что подаст иск о защите чести и достоинства, потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, а средства пообещала направить на помощь семьям участников СВО.

«Как это вообще понимать? В годы Великой Отечественной Войны интервью власовцам рассматривалось бы как измена Родине. А сейчас что? Или он не сотрудник окологосударственной компании?» — написала она в Telegram.