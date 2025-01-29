Артемий Лебедев призвал сжечь 99% книг

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал большинство книг бесполезными и призвал сжечь их. Об этом он заявил в выпуске шоу «Ответошная» на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Огромное количество книг — полное говно. 99% из них. Их можно сжечь и вообще ни секунды не жалеть», — заявил он.

По словам Лебедева, все еще существуют книги, которые помогают получать необходимую новую информацию. В своем обращении он призвал искать их. Помимо этого, дизайнер отметил, что литература помогает узнавать об интересном жизненном опыте другого человека, не получая его самостоятельно. Он объяснил, что, читая одну книгу за два дня, можно сэкономить себе год жизни.

До этого Лебедев раскритиковал фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». По его словам, за всю свою жизнь он «не видел ничего более отвратительного». Блогер выразил свое мнение относительно советской картины после того, как поздравил актера Михаила Боярского с получением ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ранее Артемий Лебедев назвал Великобританию «вонючей».