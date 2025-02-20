Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Артемий Лебедев назвал главную внешнеполитическую ошибку России

Блогер Лебедев назвал ошибкой России неумение заинтересовать Украину
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев указал на главную геополитическую ошибку России. В новом выпуске обзора новостей во «ВКонтакте» он уточнил, что этот просчет касается Украины.

По версии Лебедева, главная внешнеполитическая ошибка РФ заключается в недостаточно хорошем самопиаре. Блогер считает, что Россия не смогла заинтересовать Украину теми возможностями, которые у нее есть.

«Лучшая на свете страна, с лучшими людьми, с лучшей культурой, с лучшей едой, лучшим городом, самым главным в мире, с Москвой, она как-то не сумела себя продать своему ближайшему соседу», — отметил дизайнер.

Он подчеркнул, что приоритетной задачей для России сейчас должно стать исправление этой ошибки.

В начале февраля Лебедев раскрыл главный недостаток РФ. Блогер выразил мнение, что в нашей стране не уделяют должного внимания ментальному здоровью населения. Также он раскритиковал российское телевидение, которое «кормит» россиян «лютым говном на лопате». Также блогер назвал РФ языческой страной, в которой люди верят «в любую ерунду, какая только бывает».

Ранее Артемий Лебедев призывал россиян работать по 15 часов в день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами