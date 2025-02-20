Артемий Лебедев назвал главную внешнеполитическую ошибку России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев указал на главную геополитическую ошибку России. В новом выпуске обзора новостей во «ВКонтакте» он уточнил, что этот просчет касается Украины.

По версии Лебедева, главная внешнеполитическая ошибка РФ заключается в недостаточно хорошем самопиаре. Блогер считает, что Россия не смогла заинтересовать Украину теми возможностями, которые у нее есть.

«Лучшая на свете страна, с лучшими людьми, с лучшей культурой, с лучшей едой, лучшим городом, самым главным в мире, с Москвой, она как-то не сумела себя продать своему ближайшему соседу», — отметил дизайнер.

Он подчеркнул, что приоритетной задачей для России сейчас должно стать исправление этой ошибки.

В начале февраля Лебедев раскрыл главный недостаток РФ. Блогер выразил мнение, что в нашей стране не уделяют должного внимания ментальному здоровью населения. Также он раскритиковал российское телевидение, которое «кормит» россиян «лютым говном на лопате». Также блогер назвал РФ языческой страной, в которой люди верят «в любую ерунду, какая только бывает».

Ранее Артемий Лебедев призывал россиян работать по 15 часов в день.