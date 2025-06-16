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Лебедев обрушился с критикой на жителей одной бывшей советской республики

Блогер Лебедев назвал киргизов неблагодарными из-за сноса памятника Ленину
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Прудько среди своих/YouTube

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал жителей Киргизии неблагодарными из-за того, что в городе Ош демонтировали памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом он заявил в обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте».

«Неблагодарные киргизы, которым вообще подарили все — от государства до алфавита, — снесли дедушку Ленина», — высказался Лебедев.

25-метровый памятник Ленину был установлен на главной площади киргизского города Ош перед зданием городской администрации. Утром 7 июня местные жители сообщили о его демонтаже.

В тот же день в мэрии города заявили, что монумент будет перенесен в парк «Мээрим», расположенный неподалеку от центральной площади. На освободившееся место установили 100-метровый флагшток с флагом страны.

По словам местных политиков, демонтаж памятника связан с решением по благоустройству городской среды. Они пояснили, что подобная практика не нова и активно применяется в российских городах, в частности в Санкт-Петербурге и Белгороде, где памятники Ленину также перенесли. В мэрии призвали не воспринимать это как политический вопрос, поскольку цель — улучшение архитектурного облика города.

Ранее Артемий Лебедев ответил новосибирцу, назвавшему его врагом России.

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