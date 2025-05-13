Суд взыскал с Лебедева и Дудя полмиллиона рублей по иску Мизулиной

РИА: с Лебедева и Дудя взыскали в целом 500 тысяч рублей по иску Мизулиной

Лефортовский суд столицы по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства взыскал в общей сложности 500 тысяч рублей с дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрию Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом пишет РИА Новости.

«Взыскать в пользу Мизулиной с Дудя 200 тысяч рублей, с Лебедева — 300 тысяч рублей», — сказала судья.

Также суд обязал Дудя и Лебедева покрыть расходы на экспертизу.

До этого сообщалось, что суд обязал ответчиков удалить из своих видео фрагменты с оскорблениями.

В сентябре прошлого года стало известно, что Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя.

7 августа Мизулина отказалась принимать извинения от дизайнера Артемия Лебедева, который в ходе интервью с журналистом Юрием Дудем назвал деятельность ЛБИ «инфотерроризмом». Она пообещала включить видео с извинениями Лебедева в исковое заявление против блогера.

1 августа на YouTube-канале Дудя появилось интервью с Лебедевым, в ходе которого он раскритиковал ЛБИ. Дизайнер заявил об «очень плохом» отношении к Мизулиной и подчеркнул, что ее действия наносят вред стране. Позже Мизулина заявила, что намерена подать на блогера и Дудя в суд. По ее словам, ЛБИ планирует потребовать у Лебедева и журналиста компенсацию за причинение морального вреда в размере 10 млн рублей.

Ранее чеченский министр назвал Мизулину «непонятным руководителем непонятной организации».