ФИФА рассмотрит идею увеличения числа участников ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит предложение увеличить число участников чемпионата мира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщает ТАСС.

Президент организации Джанни Инфантино рассказал, что данный вопрос будет изучен на заседании в Марракеше.

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«Предстоящая встреча будет посвящена изучению предложений национальных ассоциаций — членов ФИФА об увеличении до 48 числа сборных, принимающих участие в чемпионате мира по футболу, начиная со следующего турнира. Также будут приняты решения, касающиеся развития футбола в целом и женского футбола в частности», — отметил глава ФИФА.

Ожидается, что Инфантино обговорит еще и предложение провести чемпионат мира 2030 года в трех странах — Испании, Португалии и Марокко.

Ранее Путин поздравил главу ФИФА с Рождеством и наступающим Новым годом.