Бекхэм подшутил над Ибрагимовичем после победы Англии над Швецией

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Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм обратился к экс-форварду сборной Швеции после проигранного пари, сообщает «Советский спорт».

Накануне Ибрагимович предложил Бекхэму спор на исход матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между Швецией и Англией.

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Согласно условию спора Ибрагимович должен съесть традиционное английское блюдо — рыбу с картофелем фри и прийти в майке сборной Англии на матч на стадионе «Уэмбли».

«Похоже, кто-то снова едет на «Уэмбли», — написал Бекхэм в своем инстаграме.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.

Ранее Ибрагимович бросил Бекхэму вызов перед матчем Швеция — Англия.