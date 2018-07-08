Бекхэм подшутил над Ибрагимовичем после победы Англии над Швецией
Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм обратился к экс-форварду сборной Швеции после проигранного пари, сообщает «Советский спорт».
Накануне Ибрагимович предложил Бекхэму спор на исход матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 между Швецией и Англией.
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Согласно условию спора Ибрагимович должен съесть традиционное английское блюдо — рыбу с картофелем фри и прийти в майке сборной Англии на матч на стадионе «Уэмбли».
«Похоже, кто-то снова едет на «Уэмбли», — написал Бекхэм в своем инстаграме.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий очередного дня мундиаля.
Ранее Ибрагимович бросил Бекхэму вызов перед матчем Швеция — Англия.