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Хоккей с мячом / Универсиада. Хоккей с мячом. Матч за золото
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Россия - Швеция
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Биатлон / Чемпионат мира
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Мужской пасьют на 12,5 км
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Дмитрий Пидручный (Украина)
31:54.1
2
Йоханнес Бё (Норвегия)
32:02.4
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
32:11.8
закончен
Биатлон /
15:28
Немка Херрман взяла золото женской гонки преследования на ЧМ
1
Денизе Херрман (Германия)
31:45.9
2
Тириль Экхофф (Норвегия)
32:17.3
3
Лаура Дальмайер (Германия)
32:17.5
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Нью-Орлеан ПеликансМилуоки Бакс
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Чикаго БуллзЛос-Анджелес Лейкерс
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Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
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Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
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Денвер НаггетсМиннесота Тимбервулвз
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Россия Канада

Хоккейная классика: Россия обыгрывает канадцев. LIVE

Онлайн-трансляция хоккейного полуфинала Универсиады Россия — Канада

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В рамках хоккейного турнира на Универсиаде-2019 россияне в принципиальном матче принимают сборную Канады. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11 марта 12:35   |  1 период
Россия
Россия
1:0
Канада
Канада
Стадион «», | Судьи:
1 период
2 период
3 период
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Перерыв

Первый период завершен. Идем отдыхать.

`20

ГОЛ! 2:0! Два в одного убежали наши хоккеисты, и Сорокин легко переиграл вратаря! Долго судья смотрел повтор, поскольку были сомнения, что там время закончилось. Но все в рамках правил — канадцы негодуют.

`20

Как так, Богдан?! Якимов оказался прямо перед вратарем, хорошо развернулся, однако умудрился каким-то образом не попасть.

`20

Не сумели реализовать большинство. Медведеву неплохо выкидывали на пятак, но много там было соперников.

`18

У Мисникова сломалась клюшка в самый неподходящий момент.

`17

Якимов один на один практически выходил, но задержал его Анри. Удаление у канадцев.

`17

Сбавили заметно темп хоккеисты под конец периода. Короткими отрезками предпочитают играть команды.

`15

Дель Паджио пошел на троих защитников и был остановлен Тихоновым. Вбрасывания выигрываем, здорово получается держать игру под контролем благодаря этому.

`13

Эх! Квартальнов из-за ворот задумывал отличную передачу на пятак, но не прошел пас. А так — быть бы голу.

`11

ГОЛ! Реализовали большинство! Орлович-Гудков подработал шайбу и отлично бросил в дальний верхний угол. Ведем со счетом 1:0!

`10

Вратарь канадцев делает подножку и получает удаление. За него идет отдыхать Дель Паджио.

`9

И опять толкотня. Ничего канадцы особенного не делают, но наши хоккеисты зачем-то лезут в стычки. Воронков и Заяц отправляются в штраф-бокс на две минуты.

`8

Небольшая потасовка возле наших ворот. Слишком резво пошел канадец на Серебрякова.

`7

Отличную передачу сейчас на пятак получил Колготин, а после был хороший шанс у Руденкова. Реализация подводит.

`5

Вторым номером играют канадцы в дебюте встречи. Медленно и верно — подобно хищнику выжидают свою жертву. Надо быть аккуратнее нашим ребятам, которые сломя голову несутся в атаку с первых минут.

`3

И еще шанс! Джиошвили имел хорошую возможность после выброса из-за ворот, но не принял решение достаточно быстро.

`2

Момент! На первой минуте Колготин опасно выходил к воротам канадцем, но вратарь наших соперников справился.

`1

Матч начался! Поехали!

11:55

Напомним, что наши хоккеисты встречались с канадцам на групповом этапе. Тогда победа осталась за россиянами — 6:5.

11:50

Состав сборной Канады! Макейли (Г), Агер (Г), Уоллас, Анри, Кинг, Томсон, Харпер, Мааскант, Боуин, Заяц, Морган, Чижовски, Ханлон, Дель Паджио, Лемай, Фрей, Макфадден, Паттерсон, Нейл, Юиль, Левайл, Касагнетт.

11:45

Состав сборной России! Серебряков (Г), Богданов (Г), Кудако, Руденков, Якимов, Камалов, Морозов, Джиошвили, Ларичев, Квартальнов, Чуркин, Тихонов, Сорокин, Орлович-Грудков, Колготин, Медведев, Шаров, Крылов, Мисников, Шевченко, Воронков, Мальцев.

11:40

Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.

11:30

Приветствуем всех любителей хоккея! На «Кристалл Арене» в Красноярске россияне поспорят со спортсменами из Канады за выход в финал Универсиады. Будет интересно!