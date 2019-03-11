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Первый период завершен. Идем отдыхать.
Как так, Богдан?! Якимов оказался прямо перед вратарем, хорошо развернулся, однако умудрился каким-то образом не попасть.
Не сумели реализовать большинство. Медведеву неплохо выкидывали на пятак, но много там было соперников.
У Мисникова сломалась клюшка в самый неподходящий момент.
Сбавили заметно темп хоккеисты под конец периода. Короткими отрезками предпочитают играть команды.
Дель Паджио пошел на троих защитников и был остановлен Тихоновым. Вбрасывания выигрываем, здорово получается держать игру под контролем благодаря этому.
Эх! Квартальнов из-за ворот задумывал отличную передачу на пятак, но не прошел пас. А так — быть бы голу.
Небольшая потасовка возле наших ворот. Слишком резво пошел канадец на Серебрякова.
Отличную передачу сейчас на пятак получил Колготин, а после был хороший шанс у Руденкова. Реализация подводит.
Вторым номером играют канадцы в дебюте встречи. Медленно и верно — подобно хищнику выжидают свою жертву. Надо быть аккуратнее нашим ребятам, которые сломя голову несутся в атаку с первых минут.
И еще шанс! Джиошвили имел хорошую возможность после выброса из-за ворот, но не принял решение достаточно быстро.
Момент! На первой минуте Колготин опасно выходил к воротам канадцем, но вратарь наших соперников справился.
Матч начался! Поехали!
Напомним, что наши хоккеисты встречались с канадцам на групповом этапе. Тогда победа осталась за россиянами — 6:5.
Состав сборной Канады! Макейли (Г), Агер (Г), Уоллас, Анри, Кинг, Томсон, Харпер, Мааскант, Боуин, Заяц, Морган, Чижовски, Ханлон, Дель Паджио, Лемай, Фрей, Макфадден, Паттерсон, Нейл, Юиль, Левайл, Касагнетт.
Состав сборной России! Серебряков (Г), Богданов (Г), Кудако, Руденков, Якимов, Камалов, Морозов, Джиошвили, Ларичев, Квартальнов, Чуркин, Тихонов, Сорокин, Орлович-Грудков, Колготин, Медведев, Шаров, Крылов, Мисников, Шевченко, Воронков, Мальцев.
Встреча начнется в 12:00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей хоккея! На «Кристалл Арене» в Красноярске россияне поспорят со спортсменами из Канады за выход в финал Универсиады. Будет интересно!