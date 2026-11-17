В МВД назвали три основания для конфискации автомобиля у водителя

МВД назвало главные основания для конфискации автомобилей у автомобилистов-нарушителей. Машины можно лишиться не только за вождение в пьяном виде, но и за выезд на встречную полосу и даже за значительное превышение скорости, напомнили в ведомстве. О том, когда суды могут отобрать автомобиль у собственника и как это происходит – в материале «Газеты.Ru».

Суд имеет право конфисковать автомобиль у водителя и обратить его в доход государства в случае, если зафиксировано повторное управление машиной в нетрезвом состоянии, а также за значительное превышение скорости – на 60-80 км/ч свыше установленного лимита на том или ином участке дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Транспортное средство может быть конфисковано только в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом РФ, на основании соответствующего обвинительного судебного приговора», — говорится в сообщени.

В министерстве пояснили, что основанием для конфискации автомобиля является обвинительный приговор суда в рамках рассмотрения уголовного дела. Уголовная ответственность в России предусмотрена за повторное управление автомобилем (и другим транспортом) водителем, лишенным прав за вождение в нетрезвом виде в административном порядке.

За пьяное вождение и встречную полосу

Аналогичная мера предусмотрена за повторный отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Уголовное преследование за повторное пьяное вождение предусмотрена статьями 264.1 и 264.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Конфискация автомобиля по этим статьям предусмотрена в дополнение к наказанию водителя за само нарушение, а за него по Уголовному кодексу можно получить от штрафа в размере 150 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 3 лет.

В МВД напомнили, что уголовная ответственность с конфискацией автомобиля предусмотрена и за другие повторные грубые нарушения ПДД – в частности,

за повторное превышение скорости на 60-80 км/ч,

если водитель уже был лишен прав за аналогичное нарушение, и за повторный выезд на встречную полосу.

Какие машины суды конфискуют у россиян

Под конфискацию по решению суда нередко попадают дорогие автомобили. В частности, прокуратура Пензенской области отчиталась, что за 2025 год в доход государства были обращены 133 транспортных средства, включая Jaguar F-Pace и Toyota Land Cruiser. В Нижегородской области в мае 2026-го суд конфисковал Lexus RX 200T у местного жителя, повторно севшего за руль пьяным. Мужчине, помимо этого, назначили 240 тыс. рублей штрафа и лишение прав на 2 года 10 месяцев.

В Рязанской области водитель пытался спасти от конфискации свой Nissan Qashqai, переписав его сначала на супругу, а затем на мать. Суд первой инстанции даже вернул машину матери осужденного, но прокуратура обжаловала решение. Выяснилось, что с 2023 по 2024 год единственным лицом, допущенным к управлению, оставался сам нарушитель,

полисы ОСАГО не переоформлялись,

а ранее он уже привлекался за пьяную езду на этой же машине. Областной суд отменил приговор в части судьбы автомобиля и постановил конфисковать Nissan в доход государства.

От браконьерства до кражи туалета

Отдельная категория — конфискация автомобиля как средства совершения преступления. Так, резонансный случай произошел в Калужской области, где 53-летний житель Кондрово украл туалетную кабину стоимостью 16 тыс. рублей, которая принадлежала администрации муниципального округа.

Злоумышленник вывез кабину на своем пикапе JAC стоимостью более 3 млн рублей,

а в ходе рассмотрения дела в суде прокуратура добилась признания машины средством совершения преступления, и суд постановил обратить JAC в доход государства. Реального срока мужчина не получил.

Браконьеры также часто лишаются своих автомобилей. Так, в июне 2025 года в Волгоградской области суд конфисковал Lada Niva у 51-летнего жителя Волгограда, который приехал на ней ловить рыбу сетями. Автомобиль, использовавшийся для доставки орудий браконьерского лова, был конфискован судом как орудие преступления.

А на Чукотке прокуратура дошла до апелляции, чтобы забрать автомобиль у наркодилера, осужденного на 12 лет. Суд первой инстанции решил вернуть машину, но окружной суд поддержал позицию прокуратуры и конфисковал транспортное средство, в котором перевозились запрещенные вещества.