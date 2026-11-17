В Минобороны РФ сообщили, что российская армия в ночь на 17 ноября нанесла удары по Северному и Южному мостам в Киеве. Обе переправы получили повреждение — движение по ним полностью остановили. Кроме того, в левобережной части столицы также перекрыли часть Сырецко-Печерской ветки метро — поезда не ходят на участке между станциями «Осокорки» — «Червоный хутор». Из-за этого многие киевляне вынуждены добираться на работу пешком.

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 17 ноября нанесли удары по Северному и Южному мостам в Киеве. Об этом сообщило российское Минобороны.

По данным ведомства, обе переправы использовались для перевозок вооружения, военной и специальной техники ВСУ.

Атаку подтвердил мэр города Виталий Кличко. Как писала «Страна.ua», в результате ударов сооружения получили повреждения — движение по ним полностью остановили. Общественный транспорт перенаправили через Подольский мостовой переход и Дарницкий мост. Украинский «24 канал» сообщает, что из-за перекрытия Северного и Южного мостов в городе образовались огромные пробки.

«Движение на левом берегу Киева парализовано из-за ночных ударов по мостам. В сторону правого берега сформировались огромные заторы», — уточняет «Страна.ua».

Кличко заявил, что сейчас специалисты осматривают переправы, чтобы оценить степень повреждений. После этого будет понятно, можно ли снова запустить автомобильное сообщение.

Кроме Северного и Южного мостов, в Киеве также перекрыли часть Сырецко-Печерской ветки метро в левобережной части столицы (участок линии, проходящий под Днепром и связывающий левый берег с правым, был остановлен 27 октября; по прогнозам украинских властей, он не будет работать как минимум до начала 2027 года). Поезда не ходят на участке между станциями «Осокорки» — «Червоный хутор». Из-за этого многие киевляне вынуждены добираться на работу пешком.

Также в результате атаки пострадала городская инфраструктура. В Дарницкой районной администрации сообщили, что повреждения получила теплотрасса, в результате чего сотни домов остались без отопления. В районе Троещина возникли перебои с водоснабжением. «Киевводоканал» предупредил жителей столицы, что в квартирах на верхних этажах многоэтажных домов может упасть давление воды или она может временно отсутствовать.

Ранее российская армия уже наносила удары по мостам через Днепр в Киеве, что привело к введению новых схем движения и транспортному коллапсу в украинской столице. 9 ноября город встал в многокилометровых пробках. СМИ также сообщали о «сумасшедших» очередях на общественный транспорт.

На фоне этого между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла еще одна публичная перепалка. Украинский лидер поручил проработать вариант организации бесплатного проезда на общественном транспорте и увеличения числа автобусов. В ответ на это градоначальник заявил, что из-за мобилизации городу не хватает не автобусов, а водителей. Кроме того, он напомнил, что правительство Украины должно городу более 8 млрд гривен (около $176 млн).

Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, в свою очередь, заявлял, что, если удары по переправам продолжатся, Киев может разделиться на два города.

«Украина останется без логистики»

Одновременно с атаками ВС РФ на переправы в Киеве украинская армия ударила по Крымскому мосту. Военный эксперт и бывший депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя этот удар в беседе с «Газетой.Ru», заявил, что Россия в качестве ответа может оставить без логистики всю Украину.

«Логистические цепочки, все эти артерии войны, транспортная составляющая, доставка вообще, все передвижение на Украине должно остановиться, чтобы они понимали, что таких вещей [как атаки на Крымский мост] делать нельзя», — подчеркнул он.

По словам Колесника, речь идет о перерезании как логистики из стран НАТО на Украину, так и внутренних транспортных артерий в стране.