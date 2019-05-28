Витесс Утрехт

Европа ждет: Слуцкий против Адвоката. LIVE

Онлайн-трансляция ответного матча плей-офф за право выйти в ЛЕ «Витесс» - «Утрехт»

«Витесс» принимает «Утрехт» в рамках ответного матча плей-офф Нидерландов за право выйти в Лигу Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Плей-офф за ЛЕ - финал. 2-й матч  |   28 мая 21:45   |  1 тайм
Витесс
0:0
Утрехт
Стадион «Гелредом», Арнем | Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Подробная статистика матча
Основные составы
22 (в)   Ремко Пасвер
30 (з)   Данило Дуки
5 (з)   Макс Кларк
3 (з)   Майкел ван
8 (з)   Вячеслав Караваев
28 (з)   Александер Бюттнер
18 (п)   Мартин Эдегор
25 (п)   Наварон 
17 (п)   Тулани Сереро
9 (н)   Тим Матавж
11 (н)   Брайан Линссен
16 (в)   Ник Марсман
13 (з)   Эмиль Бергстрём
14 (з)   Виллем Янссен
17 (з)   Сеан Клайбер
24 (п)   Николя Гавори
22 (п)   Сандер 
6 (п)   Рико Штридер
10 (п)   Симон Густафссон
27 (н)   Лукас Гёртлер
7 (н)   Гирано Керк
11 (н)   Сирил Дессерт
Запасной состав
1 (в)    Эдуарду
32 (з)   Озгюр Актас
21 (п)   Матуш Беро
38 (н)   Richie Musaba
10 (н)   Дауда Мохаммед
13 (н)   Уссама Дарфалу
29 (н)   Томас Бёйтинк
31 (в)   Теймен Нейхейс
41 (в)   Мартен Пас
33 (з)   Кристофер Маменги
2 (з)   Марк ван
28 (п)   Урби Эмануэльсон
29 (н)   Ник Венема
19 (н)   Жан-Кристоф Баэбек
30 (н)   Михил Крамер
Самоечитаемое
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`20

А вот сейчас Эдегор хорош! Поигрался мячом на публику, оставил не удел двоих... Но пас отдать решил назад.

`18

Эдегор, талантливейший норвежец, подавал со штрафного, но молодой футболист даже мяч толково поднять не смог...

`16

Мяч мечется по половине поля «Витесса»: владение безоговорочно остается за «Утрехтом», но толку от этого преимущества пока нет никакого. Янсен немного поспорил с арбитром, но обошлось без «горчичника».

`14

Караваев и Керк столкнулись на левом фланге. Лежали на газоне футболисты, но, к счастью, быстро оправились от стыка.

`13

«Витесс» заметно нервничает в начале встречи — давит на подопечных Слуцкого ответственность. Нужно немного успокоиться желто-черным и начать по-хозяйски вести игру с принципиальным соперником.

`11

Дессерс — опасно! Почти в упор бил нападающий, но вратарь на высоте. Есть первая опасность у ворот «Витесса»!

`10

Трибуны тоже заскучали — совсем без опасных моментов проходит игра...

`8

«Утрехт» продолжает активничать: навес в штрафную не нашел адресата. Ответ «Утрехта» получился аналогичным — после подачи Караваева был назначен угловой, и которого хозяева пользы не смогли извлечь.

`6

Хаотичный футбол показывают команды: борьба проходит в середине поля, а до штрафных нападающим совсем не дают подойти оборонцы.

`4

Слуцкий активно подсказывает своим подопечным — как всегда активен Леонид Викторович на бровке. И есть первый момент у ворот гостей — Марсман на выходе прервал подачу.

`3

У своих ворот пока «Витесс» пока проводит этот матч. Присматриваются соперники друг к другу и не спешат проводить атаки.

`1

И начинается встреча на стадионе «Гелредом» в Арнеме! Аншлаг на трибунах, а мяч пока у гостей.

21:41

Стоит отметить, что в первом раунде противостояния команды разошлись миром — 1:1.

21:35

Теперь о хозяевах. «Витесс»: Пасвер, ван дер Верфф, Кларк, Караваев, Матавж, Линссен, Сереро, Эдегор, Фор, Бюттнер, Дуки.

21:30

Переходим к составам. Итак, «Утрехт»: Марсман, Стридер, Керк, Густафсон, Дессерс, Бекстрем, Янсен, Клайбер, Ван де Стрик, Гавори, Гетлер.

21:20

Начало встречи запланировано на 21.45 мск.

21:15

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча финала плей-офф Нидерландов за право пробиться в Лигу Европы, в котором «Витесс» принимает «Утрехт».