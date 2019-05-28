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А вот сейчас Эдегор хорош! Поигрался мячом на публику, оставил не удел двоих... Но пас отдать решил назад.
Эдегор, талантливейший норвежец, подавал со штрафного, но молодой футболист даже мяч толково поднять не смог...
Мяч мечется по половине поля «Витесса»: владение безоговорочно остается за «Утрехтом», но толку от этого преимущества пока нет никакого. Янсен немного поспорил с арбитром, но обошлось без «горчичника».
«Витесс» заметно нервничает в начале встречи — давит на подопечных Слуцкого ответственность. Нужно немного успокоиться желто-черным и начать по-хозяйски вести игру с принципиальным соперником.
Трибуны тоже заскучали — совсем без опасных моментов проходит игра...
«Утрехт» продолжает активничать: навес в штрафную не нашел адресата. Ответ «Утрехта» получился аналогичным — после подачи Караваева был назначен угловой, и которого хозяева пользы не смогли извлечь.
Хаотичный футбол показывают команды: борьба проходит в середине поля, а до штрафных нападающим совсем не дают подойти оборонцы.
Слуцкий активно подсказывает своим подопечным — как всегда активен Леонид Викторович на бровке. И есть первый момент у ворот гостей — Марсман на выходе прервал подачу.
У своих ворот пока «Витесс» пока проводит этот матч. Присматриваются соперники друг к другу и не спешат проводить атаки.
Стоит отметить, что в первом раунде противостояния команды разошлись миром — 1:1.
Теперь о хозяевах. «Витесс»: Пасвер, ван дер Верфф, Кларк, Караваев, Матавж, Линссен, Сереро, Эдегор, Фор, Бюттнер, Дуки.
Переходим к составам. Итак, «Утрехт»: Марсман, Стридер, Керк, Густафсон, Дессерс, Бекстрем, Янсен, Клайбер, Ван де Стрик, Гавори, Гетлер.
Начало встречи запланировано на 21.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного матча финала плей-офф Нидерландов за право пробиться в Лигу Европы, в котором «Витесс» принимает «Утрехт».