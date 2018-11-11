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04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
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закончен
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Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
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Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
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2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
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Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
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04:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
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не начался
Кайрат Шахтёр Крг

Бутсы на гвоздь: Аршавин прощается с футболом. LIVE

Онлайн-трансляция последнего матча Аршавина в «Кайрате»

В матче 33-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» принимает «Шахтер» из Караганды. Эта игра станет последней для российского полузащитника Андрея Аршавина в составе казахстанской команды, после чего он примет решение о завершении карьеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
33-й тур  |   11 ноября 12:00   |  Матч не начался
Кайрат
0:0
Шахтёр Крг
Стадион «Центральный», Алматы | Главный судья: Багдат Абдуллаев (Каратау, Казахстан)
Подробная статистика матча
Основные составы
(в)   Стас Покатилов
(з)   Айбол Абикен
(з)   Александр Соколенко
(з)   Елдос Ахметов
(з)   Гафуржан Суюмбаев
(п)   Бауыржан Исламхан
(п)   Георгий Жуков
(п)   Магомед Парагулгов
(п)   Нурали Алип
(п)   Самат Сарсенов
(н)   Вячеслав Швырёв
(в)   Игорь Шацкий
(з)   Антон Чичулин
(з)   Евгений Ткачук
(з)   Mateo Mu?ek
(з)   Руслан Алимбаев
(п)   Дамир Кояшевич
(п)   Эгон Вуч
(п)   Геворг Наджарян
(п)   Лукаш Дроппа
(н)   Марат Шахметов
(н)   Оралхан Омиртаев
Запасной состав
(в)   Давид Лория
(в)   Владимир Плотников
(з)   Сергей Кейлер
(з)   Дарин Суюнов
(п)    Исаэл
(п)   Рамазан Оразов
(н)   Андрей Аршавин
(н)   Адеринсола Эсеола
(н)   Мартон Эппель
(в)   Абылайхан Дуйсен
(з)   Гегам Арутюнян
(з)   Кирилл Пасичник
(з)   Евгений Тарасов
(п)   Александр Володько
(п)   Ильнур Мангуткин
(п)   Игорь Пикалкин
(п)   Игорь Юрин
(п)   Сергей Мошников
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'35

И опять Соколенко! Опасно могло быть. Увидел подключение Соколенко Исламхан и выполнил заброс вперед, Александр классно поймал мяч на ногу и слету пробил, но чуть неточно. Да и в офсайде оказался полузащитник «Кайрата».

'32

А вот теперь хозяева решили попробовать прорвать по правому флангу, Соколенко выполнил передачу во вратарскую, где дежурил Сарсенов. Но Чичулин передачу прервал.

'30

Вновь «Кайрат» атакует левым флангом, после прострела с края защитники «Шахтера» выбили мяч из штрафной, но недалеко. Мяч подхватил Исламхан и пробил издали. Заблокирован удар.

'27

Швырев картинно упал перед штрафной «Шахтера», арбитр на это не повелся и показал полузащитнику желтую за симуляцию.

'25

Момент! Вух сместился в центр и сразу же пробил из-за пределов штрафной. Рядом со штангой пролетел мяч.

'23

Омиртаев технично перебросил мяч через Ахметова и пытался ворваться в штрафную один на один с вратарем. Защитник все-таки борьбу за позицию выиграл и оттеснил нападающего.

'22

Вновь Суюмбаев убежал в атаку по своему флангу, увидел подключение защитника его партнер, но передача на ход оказалась неточной.

'19

Очередная атака «Кайрата» левым флангом, последовала передача на Суюмбаева, но тот забрался в офсайд.

'17

Опасно! Вновь Омиртаев. Откликнулся он на прострел Вуха, но уверенно сыграл Покатилов на выходе.

'15

Алип заигрался с мячом на своей половине поля и едва не потерял его под прессингом Омиртаева.

'13

Едва драка не возникла на поле. В жесткий подкат пошел Ткачук, после чего игроки «Кайрата» стали сильно возмущаться действиями защитника «Шахтера». По желтой карточке за неспортивное поведение получили Ткачук и Парагульков.

'11

Ожидает своего появления на поле Аршавин. Возможно, увидим его во втором тайме.

'9

Опасно! Очередная атака левым флангом, Исламхан придержал мяч и навесил во вратарскую. Мяч отскочил к Парагулькову, который мощно пробил и попал в перекладину.

'8

Перехватил «Кайрат» инициативу. В основном атакуют хозяева поля через левый фланг.

'5

Опасно могло быть. Последовала передача с правого фланга на Вуха, тот, не обрабатывая мяч, пробил из-за пределов штрафной. Чуть выше ворот.

'4

Заработали штрафной игроки «Кайрата». Жуков выполнил подачу, выиграл его партнер верховую борьбу и пробил. Спас «Шахтер» Шацкий, переведя мяч на угловой.

'2

Активно прессингуют гости. Алимбаев оказался у чужой штрафной, мяч у защитника «Кайрата» отобрал и пробил издали. Неточно.

'1

Начался матч.

11:59

Звучит национальный гимн Казахстана.

11:58

Выходят команды на поле.

11:55

«Кайрат» уже ничего не решает в плане турнирных позиций. Алма-атинцы гарантировали себе второе место по итогам сезона. А вот «Шахтер» борется за выживание в Премьер-лиге.

11:46

«Шахтер»:

Вратарь: Игорь Шацкий; Антон Чичулин, Евгений Ткачук, Руслан Алимбаев, Матео Мужек, Геворг Наджарян, Марат Шахметов, Лукаш Дроппа, Дамир Кояшевич, Эгон Вух, Оралхан Омиртаев.

11:45

Стартовые составы команд. «Кайрат»: Вратарь: Стас Покатилов; Александр Соколенко, Елдос Ахметов, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Айбол Абикен, Магомед Парагульгов, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Вячеслав Швырев, Самат Сарсенов.

Андрей Аршавин остался в запасе.

11:41

В составе клуба из Алма-Аты Аршавин провел в общей сложности 106 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 37 голевые передачи. Вместе с «Кайратом» он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

11:40

Покидая «Кайрат», Аршавин, вероятнее всего, попрощается и с большим футболом. Сам Андрей неоднократно заявлял в интервью, что не намерен подписывать контракт с другим клубом. «Попробовать свои силы в мини-футболе или в пляжном? Нет, не хотел бы. Но если успею, хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Эта идея со мной уже третий год. Две недели назад созванивался с нынешним тренером команды. Может быть, осуществлю это желание. Конечно, я уже не буду никуда переходить», — сказал футболист в интервью Kairat TV.

11:35

Начало игры запланировано на 12.00 по московскому времени.

11:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция встречи 33-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» - «Шахтер», в котором свой последний матч в составе казахстанской команды проведет российский полузащитник Андрей Аршавин.

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�� 11 ноября на стадионе «Центральный» пройдет церемония проводов полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ В матче с карагандинским «Шахтером» клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алматинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ За три сезона в «Кайрате», Андрей провел в желто-черной футболке свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Все желающие могут приобрести билеты на официальном сайте клуба, а также на сайтах наших партнеров: Ticketon.kz, Zakazbiletov.kz, Kassir.kz. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Матч с «горняками» состоится 11 ноября, в 15:00, на Центральном стадионе города Алматы.

Публикация от KAIRAT FC (@f.c.kairat)