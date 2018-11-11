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А вот теперь хозяева решили попробовать прорвать по правому флангу, Соколенко выполнил передачу во вратарскую, где дежурил Сарсенов. Но Чичулин передачу прервал.
Вновь «Кайрат» атакует левым флангом, после прострела с края защитники «Шахтера» выбили мяч из штрафной, но недалеко. Мяч подхватил Исламхан и пробил издали. Заблокирован удар.
Омиртаев технично перебросил мяч через Ахметова и пытался ворваться в штрафную один на один с вратарем. Защитник все-таки борьбу за позицию выиграл и оттеснил нападающего.
Вновь Суюмбаев убежал в атаку по своему флангу, увидел подключение защитника его партнер, но передача на ход оказалась неточной.
Алип заигрался с мячом на своей половине поля и едва не потерял его под прессингом Омиртаева.
Ожидает своего появления на поле Аршавин. Возможно, увидим его во втором тайме.
Перехватил «Кайрат» инициативу. В основном атакуют хозяева поля через левый фланг.
Опасно могло быть. Последовала передача с правого фланга на Вуха, тот, не обрабатывая мяч, пробил из-за пределов штрафной. Чуть выше ворот.
Заработали штрафной игроки «Кайрата». Жуков выполнил подачу, выиграл его партнер верховую борьбу и пробил. Спас «Шахтер» Шацкий, переведя мяч на угловой.
Активно прессингуют гости. Алимбаев оказался у чужой штрафной, мяч у защитника «Кайрата» отобрал и пробил издали. Неточно.
Звучит национальный гимн Казахстана.
Выходят команды на поле.
«Кайрат» уже ничего не решает в плане турнирных позиций. Алма-атинцы гарантировали себе второе место по итогам сезона. А вот «Шахтер» борется за выживание в Премьер-лиге.
«Шахтер»:
Вратарь: Игорь Шацкий; Антон Чичулин, Евгений Ткачук, Руслан Алимбаев, Матео Мужек, Геворг Наджарян, Марат Шахметов, Лукаш Дроппа, Дамир Кояшевич, Эгон Вух, Оралхан Омиртаев.
Стартовые составы команд. «Кайрат»: Вратарь: Стас Покатилов; Александр Соколенко, Елдос Ахметов, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Айбол Абикен, Магомед Парагульгов, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Вячеслав Швырев, Самат Сарсенов.
Андрей Аршавин остался в запасе.
В составе клуба из Алма-Аты Аршавин провел в общей сложности 106 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 37 голевые передачи. Вместе с «Кайратом» он трижды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.
Покидая «Кайрат», Аршавин, вероятнее всего, попрощается и с большим футболом. Сам Андрей неоднократно заявлял в интервью, что не намерен подписывать контракт с другим клубом. «Попробовать свои силы в мини-футболе или в пляжном? Нет, не хотел бы. Но если успею, хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Эта идея со мной уже третий год. Две недели назад созванивался с нынешним тренером команды. Может быть, осуществлю это желание. Конечно, я уже не буду никуда переходить», — сказал футболист в интервью Kairat TV.
Начало игры запланировано на 12.00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция встречи 33-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» - «Шахтер», в котором свой последний матч в составе казахстанской команды проведет российский полузащитник Андрей Аршавин.