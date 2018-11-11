Покидая «Кайрат», Аршавин, вероятнее всего, попрощается и с большим футболом. Сам Андрей неоднократно заявлял в интервью, что не намерен подписывать контракт с другим клубом. «Попробовать свои силы в мини-футболе или в пляжном? Нет, не хотел бы. Но если успею, хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом». Эта идея со мной уже третий год. Две недели назад созванивался с нынешним тренером команды. Может быть, осуществлю это желание. Конечно, я уже не буду никуда переходить», — сказал футболист в интервью Kairat TV.