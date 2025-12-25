Костомаров с супругой выступят на шоу Авербуха «Аллилуйя любви»

Илья Авербух представит новое рождественское шоу «Аллилуйя любви» во Дворце гимнастики Ирины Винер. Премьера состоится 28 декабря. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы шоу.

«Канун Нового года и Рождества — особенное время для каждого человека, вне зависимости от возраста, — сказал Илья Авербух. — Все мы ждем чуда, и именно в декабре всегда кажется, что волшебство где-то совсем близко. Однако я хочу напомнить, что сотворить чудо для себя можем и мы сами, и лучшее, что есть в мире — это любовь. Она наполняет нашу жизнь смыслом, поэтому мы решили назвать нашу программу «Аллилуйя любви»: это ода любви во всех ее проявлениях».

В гала-концерте примут участие звезды российского фигурного катания нескольких поколений: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, его супруга, чемпионка мира Оксана Домнина, бронзовый призер Олимпиады Марк Кондратюк, звезда группы Этери Тутберидзе, серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова.

За музыкальную часть вечера будет отвечать народный артист России Сергей Жилин и его оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз».

«Я очень рад начать сотрудничество с выдающимся мастером Ильей Авербухом, — рассказал Сергей Жилин. — Мы уверены, что яркое ледовое шоу в сердце столицы в сопровождении оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» и звезд фигурного катания подарят зрителям настоящую атмосферу новогодних праздников, и конечно, любви!».

Ранее стало известно, что звезда Тутберидзе сыграет главную роль в новом спектакле Авербуха.