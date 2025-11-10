На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда Тутберидзе сыграет главную роль в новом спектакле Авербуха

Фигуристка Двоеглазова сыграет главную роль в шоу Ильи Авербуха «Буратино»
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка из группы Этери Тутберидзе — Алиса Двоеглазова, которая в этом сезоне дебютировала на взрослых соревнованиях и уже выиграла этап Гран-при России в Красноярске с отрывом в 20 баллов, — сыграет главную роль в новом ледовом спектакле Ильи Авербуха «Буратино». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе шоу.

Премьера «Буратино» пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер с 27 декабря по 7 января.

«Алиса Двоеглазова, на мой взгляд, сейчас является одной из самых перспективных фигуристок. Она настоящее и будущее нашего женского фигурного катания, - сказал режиссер-постановщик ледового спектакля Илья Авербух. — Талантливая девушка, с которой мне уже посчастливилось работать, когда она была еще совсем юная, в проекте «Ледниковый период. Дети», где она блестяще выступила, несмотря на то, что ей тогда было всего девять лет. Сейчас она совсем не потерялась, а наоборот, все набирает и набирает обороты. Мне кажется, что Алиса блестяще справится с этой ролью».

Авербух подчеркнул, что всегда приглашает в свои шоу фигуристов из разных поколений. Так, помимо молодых спортсменов (Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Матвей Ветлугин и другие), в «Буратино» примут участие олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, олимпийские чемпионы — 2006 в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, бронзовый призер Игр в танцах на льду Максим Шабалин.

«Новогодние спектакли обычно создаются с единственной целью — развлечь детей и их родителей на длинных зимних каникулах, но в этом году мы решили привнести в развлекательный контент еще и историческую составляющую и напомнить всем о советском детском культурном наследии: сказке Алексея Толстого и телевизионном фильме Леонида Нечаева, — объяснил Илья Авербух. — Без этой истории невозможно представить себе наше детство, и мне, как отцу и режиссеру, очень важно бережно передать эту любовь и следующему поколению детей».

Знаменитый советский фильм «Приключения Буратино» Леонида Нечаева вышел в прокат ровно 50 лет назад, а пьесе Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в 2026 году исполнится 90 лет.

Ранее чемпионка поделилась эмоциями от перехода в группу Тутберидзе.

