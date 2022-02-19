Стал известен бронзовый призер олимпийского турнира по хоккею

Мужская сборная Словакии по хоккею одержала победу над Швецией (4:0) в матче за третье место на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Заброшенными шайбами отметились Юрай Слафковски (дважды), Самуэль Такач и Павол Регенда.

Напомним, словаки уступили в полуфинале сборной Финляндии (0:2), а шведы по буллитам проиграли России.

Финал Россия — Финляндия состоится 20 февраля. Стартовое вбрасывание назначено на 7.10 по московскому времени.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году национальная команда в финале праздновала победу над Германией (4:3 ОТ).

Олимпиада-2022. Матч за третье место.

Швеция — Словакия — 0:4

Голы: 0:1 — Слафковски (Черешняк) — 23.17;

0:2 — Такач (Регенда, Роман) — 32.47;

0:3 — Слафковски (Цегларик) — 58.26;

0:4 — Регенда — 58.46.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что игрокам национальной команды нужно сыграть дисциплинировано в финале Олимпийских игр — 2022 против финнов.