Скелетонистка сборной России: Трегубов был претендентом на медаль ОИ-2022

Бронзовый призер Олимпиады-2014 по скелетону, четырехкратная чемпиона Европы и участница сборной России Елена Никитина выразила сожаление в связи с тем, что скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов пропустят Олимпийские игры-2022 в Пекине из-за коронавируса.

По ее словам, Трегубов был в числе тех, кто мог бы бороться за медаль.

«Думаю, что Никита был одним из претендентов на медаль. Олимпиада — это непредсказуемое соревнование, но, полагаю, они могли побороться за медали. Но что делать, будут другие ребята стараться за них», — сказала Никитина «Газете.Ru».

Трегубов и Семенов из-за положительных тестов на коронавирус не смогут выступить на зимних Олимпийских играх в Пекине, хотя изначально они были включены в состав сборной. Трегубов является серебряным призером Олимпиады-2018, многократным призером чемпионатов мира и Европы. В Пекине их заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

Ранее сообщалось, что члены олимпийской сборной России по фигурному катанию сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом в Пекин для участия в Играх 2022 года.