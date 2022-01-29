Российские лыжники получили зеленые QR-коды и готовы к вылету в Пекин

Члены олимпийской сборной России по лыжным гонкам готовятся к вылету в Пекин для участия в Играх. Об этом сообщает ТАСС.

По словам тренера Сергея Турышева, все лыжники получили отрицательный результат тестов на коронавирус.

«Команда чувствует себя хорошо, у всех на руках зеленые QR-коды здоровья, дающие право на перелет в Пекин после успешно сданных тестов на коронавирус.

Что касается последнего тренировочного сбора в Италии, то практически каждый день светило солнце, и все запланированное мы сделали», — заявил специалист.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее экс-фигуристка Татьяна Волосожар поделилась мнением об организации Олимпийских игр 2022 года в Пекине.