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Экс-фигуристка Волосожар поделилась мнением об организации ОИ-2022

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась мнением об организации Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

По ее мнению, существующие ковидные ограничения не позволяют в полной мере ощутить праздничные эмоции от Игр.

«Я вспоминаю как мы готовились, в те доковидные времена (представляете, было же такое), и думаю о том, каково ребятам готовиться сейчас. Потому что наши Игры и их - это просто две разные вселенные, мы соревновались в другом мире. Без масок, перчаток и антисептика…

Даже сложно представить себе Игры, на которых вы не можете ни с кем общаться, здороваться за руки, тем более обниматься.

Олимпиада же еще всегда была огромным праздником для спортсменов, очень эмоциональным. А теперь…даже интересно, почувствуют ли ребята всю эту вау-атмосферу.

Все, конечно, держим пальцы крестиком, чтобы никаких больше положительных тестов не было ни у кого. Чтобы у ребят была возможность, наконец, выступить на Олимпиаде, к которой они так долго и особенно тяжело идут», — написала Волосожар в Instagram.

Ранее Евгений Плющенко спрогнозировал победу российских фигуристов в командном турнире ОИ-2022.

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Олимпиада 2022
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