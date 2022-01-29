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В оргкомитете ОИ-2022 опровергли обвинения в махинациях с тестами на коронавирус

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Tingshu Wang/Reuters

Заместитель директора оргкомитета Олимпийских игр в Пекине по контролю за пандемией Хуан Чунь опроверг обвинения в махинациях с тестами на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подобные манипуляции невозможны.

«Мы никогда на такое бы не пошли. ПЦР-тест, который мы применяем, отвечает стандартам ВОЗ, международным стандартам, он признан медицинскими экспертами как из-за границы, так и внутри Китая.

И мы выбрали квалифицированные лаборатории, которые признаны медицинскими властями Китая и которые придерживаются конкретных и строгих процедур. У них хорошая система контроля качества и безопасности.

Реактивы, которые мы используем, также признаны на международном уровне и китайскими экспертами. Также важно, что все медицинские работники, участвовавшие в процедуре, имеют хороший опыт работы за спиной и были допущены к процессу только после специальных занятий», — заявил эксперт.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее журналист ARD Клаус Люфен назвал ситуацию с коронавирусом на Олимпиаде критической.

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Олимпиада 2022
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