Плющенко спрогнозировал победу российских фигуристов в командном турнире ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о предстоящем командном турнире фигуристов на Олимпиаде — 2022.

По его мнению, отечественные спортсмены смогут одержать убедительную победу.

«Каковы мои ощущения и предпосылки, как будет кататься наша олимпийская сборная? Думаю, кататься будет хорошо. По крайней мере, я говорю про фигурное катание. Не могу затронуть всю олимпийскую сборную, потому что я не в материале, не в теме. Но, что касается фигуристов, кататься будут хорошо. По крайней мере, девочки очень сильные.

Сейчас у нас едут три спортсмена мужского одиночного катания. Тоже очень сильные. Я думаю, что командный турнир мы выиграем. У нас также есть сильные пары — сильные танцевальные и спортивные пары, женское одиночное катание и мужское. Причем выиграют, наверное, даже с запасом.», — приводит слова Плющенко Youtube-канал «CGTN на русском».

Ранее Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о том, как проходят предолимпийские сборы, которые спортсмены проводят в Красноярске.