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Чемпион мира Кацалапов рассказал о подготовке к Олимпиаде

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Raul Mee/AP

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о том, как проходят предолимпийские сборы, которые спортсмены проводят в Красноярске.

«Красноярск на связи. У нас все хорошо! Сосредоточены на подготовке на 100%. Руки превратились в антисептик, а к лицам приросли маски. Еще четыре дня до нашего отлета в Китай», — написал Кацалапов в Instagram.

Несколько дней назад стало известно, что в составе сборной России была произведена замена — тест на коронавирус фигуриста-одиночника Михаила Коляды оказался положительным, из-за чего он пропустит Игры. Вместо него на Олимпиаду отправится Евгений Семененко.

Ранее сообщалось, что российский спортивный комментатор Геннадий Орлов возмутился условиями проведения сборов фигуристов сборной России перед стартом зимних Олимпийских игр — 2022.

Спортсмены готовятся в Красноярске. Сообщалось, что вместе с основной командой на сбор отправились юниорки — Софья Акатьева и Аделия Петросян.

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Олимпиада 2022
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