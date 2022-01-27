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Губерниев отреагировал на недопуск биатлонисток на рейс в Пекин

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об инциденте с недопуском членов олимпийской сборной России по биатлону на борт самолета, вылетавшего в Пекин.

У биатлонистки Ирины Казакевич оказался просроченный QR-код, а у спортсменки Валерии Васнецовой, тренера Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина его не было в информационном приложении об Олимпиаде в Пекине «my2022».

«Документы надо нормально оформлять! В СБР с этим есть проблемы. Вспомните Бурундукова, про которого вообще все забыли. С командой должен быть менеджер. У сборной России такого нет. Если нет менеджера, то за этим должны следить тренеры.

Если вас не сажает на рейс «Аэрофлот», то что нужно было сделать не так? Как надо быть неготовым, чтобы родная российская компания развернула? Нонсенс!

Даже не знаю, если в этой ситуации придется менять спортсменок… Тогда в России и биатлон нужно будет менять. Надеюсь, что они улетят сегодня. В противном случае простой может быть фатален: уже минус день на высоте», — приводит слова Губерниева «Чемпионат.com».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала инцидент с недопуском представителей олимпийской сборной России по биатлону на борт самолета, вылетавшего в Пекин.

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Олимпиада 2022
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