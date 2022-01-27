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В СБР объяснили недопуск членов сборной на рейс технической проблемой

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РИА Новости

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов высказался об инциденте с недопуском членов олимпийской сборной России по биатлону на борт самолета, вылетавшего в Пекин.

У биатлонистки Ирины Казакевич оказался просроченный QR-код, а у спортсменки Валерии Васнецовой, тренера Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина его не было в информационном приложении об Олимпиаде в Пекине «my2022».

Аверьянов заметил, что, вероятно, имела место техническая неполадка. Также он пояснил, что китайская сторона не могла оперативно помочь решить проблему из-за разницы во времени.

«Я сам с этой программой не работал, не могу сказать, что произошло, но что-то пошло не так. Мы попытаемся эту проблему устранить. Они вылетали в ночное время по Китаю, и с той стороны никто не мог помочь. Но, я так понимаю, в ближайшее время они должны вылететь в Пекин, это просто техническая проблема», — сказал Аверьянов «Газете.Ru».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборной России по биатлону зафиксировали один случай заражения коронавирусной инфекцией.

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Олимпиада 2022
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