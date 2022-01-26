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Олимпийский чемпион Зайцев: отсутствие Коляды на ОИ — безысходность

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РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев считает, что заменивший Коляду Семененко может включиться в борьбу за медали на Олимпийских играх.

«Отсутствие Коляды на Олимпийских играх — безысходность. Это же не тренер решил снять… Все из-за медицинских показаний. Такое могло случиться с кем угодно. Семененко хорошо зарекомендовал себя по ходу сезона, поэтому при грамотных прокатах может включиться в борьбу за медали», — передает слова Зайцева «Чемпионат».

Напомним, что 25 января Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о том, что вместо Михаила Коляды на Игры в Пекине в качестве основного поедет Евгений Семененко.

Коляда пропустил завершившийся в Эстонии чемпионат Европы по фигурному катанию из-за вывиха стопы. Семененко стал пятым, а выиграл турнир другой россиянин — Марк Кондратюк.

Таким образом, состав сборной России в мужском одиночном катании выглядит следующим образом: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. В качестве запасных на Игры едут Михаил Коляда и Петр Гуменник.

Олимпийские игры стартуют уже 4 февраля.

Ранее Елена Вайцеховская объяснила, почему Коляде не дали выступить на Олимпийских играх в Пекине.

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Олимпиада 2022
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