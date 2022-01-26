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Бутырская назвала катастрофой пропуск Олимпиады-2022 Колядой

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская прокомментировала пропуск Олимпийских игр — 2022 в Пекине фигуристом Михаилом Колядой.

Напомним, что 25 января Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о том, что вместо Михаила Коляды на Игры в Пекине в качестве основного поедет Евгений Семененко.

«Для него пропуск Олимпиады — катастрофа. Но лидер нашей сборной — Марк Кондратюк, который стал победителем на чемпионатах России и Европы. Он и при здоровом Коляде ехал бы на ОИ первым номером.

Михаил является украшением нашей сборной, это талантливейший фигурист. Но у него нет стабильности, которая должна быть у лидера», — приводит слова Бутырской «Чемпионат.com».

Коляда пропустил завершившийся в Эстонии чемпионат Европы по фигурному катанию из-за вывиха стопы. Семененко стал пятым, а выиграл турнир другой россиянин — Марк Кондратюк.

Таким образом, состав сборной России в мужском одиночном катании выглядит следующим образом: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. В качестве запасных на Игры едут Михаил Коляда и Петр Гуменник.

Ранее Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что Михаил Коляда не выступит на Играх-2022 в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

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Олимпиада 2022
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