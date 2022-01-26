Жамнов рассказал, как COVID-19 влияет на подготовку хоккейной сборной России к ОИ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, как ситуация с COVID-19 влияет на подготовку национальной команды к Олимпийским играм — 2022 в Пекине.

«История с ковидом накладывает отпечаток на подготовку команды. Не только у нас, у всех сборных. Ребята ежедневно сдают тесты. В том числе и тренерский штаб, обслуживающий персонал. Ты как будто сидишь на мине. Не знаешь, когда она взорвется, и чего ждать на следующее утро.

Но такая ситуация во всем мире. И мы не можем это контролировать. В тот же момент тренировочный процесс идет. Никто на обстоятельства не обращает внимание. Все в одинаковых условиях», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Сборная России является действующим победителем мужского хоккейного турнира. В финале ОИ-2018 отечественная национальная команда в овертайме оказалась сильнее немцев (4:3).

Ранее Алексей Жамнов рассказал о выборе игроков для участия в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.