Чемпионка мира по биатлону изолировалась от мужа

Трехкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер сообщила о решении изолироваться от своего супруга, чтобы минимизировать риск заболевания COVID-19 перед Олимпийскими играми — 2022, которые пройдут в Пекине. Ее слова передает «Матч ТВ».

«На самом деле, мы живем в страхе сейчас. Не знаем, как нужно себя вести, что делать, такое чувство, что нужно запереться дома и не выходить на улицу. Ставки сейчас слишком высоки», — сказала Вирер.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не попала в состав российской делегации на Олимпиаду в Пекине.