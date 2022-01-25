Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Аргентина передаст ВОЗ данные по испытаниям «Спутника V» 22:09
Киев потребовал от президента Хорватии извинений за антиукраинские высказывания 22:08
Франция побила прежний рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 21:58
Макрон анонсировал переговоры с Путиным 28 января 21:57
«Видимо, это замена Ракицкому»: экс-тренер «Зенита» высказался... 21:50
В Белом доме заявили, что Байден не хочет отправлять войска США на Украину 21:45
В ходе стычек у здания Рады в Киеве пострадали более 20 человек 21:43
Авербух о фигуристе Коляде: объективно больше Олимпиады у него не будет 21:43
В МВФ оценили, чем грозит мировой экономике обострение ситуации на Украине 21:42
Великая о запрете украинским атлетам общаться с россиянами: от этого страдают... 21:37
Бесплатная ставка 2000 р.

Чемпионка мира по биатлону изолировалась от мужа

close
100%
РИА Новости

Трехкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер сообщила о решении изолироваться от своего супруга, чтобы минимизировать риск заболевания COVID-19 перед Олимпийскими играми — 2022, которые пройдут в Пекине. Ее слова передает «Матч ТВ».

«На самом деле, мы живем в страхе сейчас. Не знаем, как нужно себя вести, что делать, такое чувство, что нужно запереться дома и не выходить на улицу. Ставки сейчас слишком высоки», — сказала Вирер.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не попала в состав российской делегации на Олимпиаду в Пекине.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть