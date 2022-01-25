Вяльбе не вошла в список российской делегации на Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не попала в состав российской делегации на Олимпиаду в Пекине. Об этом стало известно из опубликованного документа на сайте Олимпийского комитета России.

В разделе «Лыжные гонки» указаны имена 26 официальных лиц, среди которых нет Вяльбе. Она должна посетить Олимпийские игры в статусе члена Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Елена Вяльбе рассказала о том, что мешает Денису Спицову финишировать гораздо выше.