Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Британии запретят операции по восстановлению девственности 19:13
Фотограф Фельдман уехал из России, опасаясь «репрессий» из-за Навального 19:09
В турецкой Анталье впервые за три десятилетия выпал снег 19:08
Вассерман заявил, что украинский народ «сочинили» националисты 19:02
Россиянин собирается подать в суд на работодателя за производственную... 19:02
Дочь Заворотнюк рассказала о реальном состоянии матери 19:01
Россиян предупредили о повышении цен на хлеб 18:58
Зеленский оценил возможность оккупации Харькова 18:53
Игорь Верник опроверг сообщения о своей госпитализации с коронавирусом 18:48
В Санкт-Петербурге упавшая с крыши глыба льда убила собаку 18:46
Бесплатная ставка 2000 р.

Вяльбе не вошла в список российской делегации на Олимпиаду в Пекине

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не попала в состав российской делегации на Олимпиаду в Пекине. Об этом стало известно из опубликованного документа на сайте Олимпийского комитета России.

В разделе «Лыжные гонки» указаны имена 26 официальных лиц, среди которых нет Вяльбе. Она должна посетить Олимпийские игры в статусе члена Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Елена Вяльбе рассказала о том, что мешает Денису Спицову финишировать гораздо выше.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть