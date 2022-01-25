В ФФККР раскрыли причину замены Коляды на Семененко перед ОИ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что замена Коляды связана с тем, что спортсмен сдал положительный тест на коронавирус.

«Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус, поэтому в срочном порядке пришлось заменить его на Евгения Семененко. Сейчас в мире такая ситуация, что никто не застрахован от вируса. Мы очень сожалеем, но ничего не поделаешь», — передает слова Горшкова «Чемпионат».

Коляда пропустил завершившийся в Эстонии чемпионат Европы из-за травмы стопы. Вместо него на турнир отправился Андрей Мозалев, который стал четвертым в соревнованиях мужчин-одиночников. Теперь Коляду на Олимпийских играх в Пекине заменит Евгений Семененко.

Семененко на чемпионате Европы 2022 года занял пятое место. Также он является победителем финала Кубка России и чемпионом страны среди юниоров 2021 года. В том же году Семененко в составе сборной России стал чемпионом мира в командных соревнованиях.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. В фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова дала совет Семененко перед стартом Олимпийских игр.