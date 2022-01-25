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В ОКР прокомментировали отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде

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РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпиаде не сделает борьбу в турнире менее зрелищной.

«Конечно, хоккейный турнир потеряет от того, что не все лучшие смогут сыграть в Пекине. Но так сложились обстоятельства. Хотя, на мой взгляд, борьба от этого не будет менее зрелищной и напряженной. И хоккейный турнир, уверен, станет одним из самых зрелищных соревнований на Играх-2022. Как было и в Пхенчхане», — передает слова Позднякова «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге.

Предыдущие Олимпийские игры нхэловцы тоже пропускали. Тогда сборная России в финале оказалась сильнее Германии и впервые в своей истории стала победителем Олимпиады. До этого только в 1992 году Объединенная команда становилась чемпионом Игр.

Ранее Вячеслав Фетисов оценил шансы Овечкина сыграть на Олимпийских играх в 2026 году.

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Олимпиада 2022
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