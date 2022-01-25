На Украине назвали разумным решение избегать фотографий с российским флагом на ОИ

Украинский журналист Артем Франков поделился мнением о словах министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, который подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Если речь идет о фотографии с российским флагом, то тут все разумно. Но это такая мелочь по сравнению с тем, что нам говорят: вы собираетесь на нас напасть. Для меня это все проявление лютой политики, чтобы демонизировать Россию», — приводит слова журналиста «СЭ».

Напомним, 24 января Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что власти Украины вознамерились помочь нашим спортсменам победить на ОИ-2022.