Мамиашвили раскритиковал запрет Минспорта Украины

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на слова министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта о запрете украинским спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх в Пекине.

«В данной ситуации требуется только решение лечащего врача. Ранее местные деятели ограничивались запретами посещать крупные турниры на территории России. Это еще как-то укладывалось в голове. Ребята как-то добирались за свои деньги.

Этот запрет перекрывает все. Он нарушает все нормы спорта, бьет по самим атлетам», — приводит слова Мамиашвили RT.

Напомним, 24 января Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова Вадима Гутцайта.