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Резцова отреагировала на слова министра спорта и молодежи Украины

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Михаил Мокрушин/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на слова министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта о запрете украинским спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх в Пекине.

«Мы не разочаруемся, если украинцы не будут стоять рядом с нами на Олимпиаде. В любом случае мы сильнее их. При этом украинские и российские спортсмены всегда общались между собой. Наши атлеты точно ни при чем в данной ситуации, однако уверена, что украинцы тоже не в восторге от высказывания Гутцайта.

Спортсмены все равно будут контактировать. Неважно, что сказали сверху. Это просто политические игры. Страдают только спортсмены. Непонятно, зачем принимают такие решения», — цитирует олимпийскую чемпионку RT.

Напомним, 24 января Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что считает маразмом решение Вадима Гутцайта.

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Олимпиада 2022
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