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Каминский считает туалеты в самолете опасными для спортсменов

У Каминского есть подозрения, что биатлонист Латыпов заразился COVID-19 в туалете самолета

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о своих опасениях по поводу туалетов в самолете, которые могут быть источником заражения коронавирусной инфекцией спортсменов.

«Беспокоят больше всего тесты на коронавирус перед Пекином. Вот сейчас будем напрягаться в самолете до Москвы, надо провести профилактическую работу нам и докторам. Самое опасное — это самолет. Есть подозрение, что Латыпов именно там заразился. Самое опасное в самом самолете — это туалет. Туда заходят многие люди, поэтому придется нам всем потерпеть во время полета», — передает слова Каминского «РИА Новости».

На прошедшем в Антхольце этапе Кубка мира по биатлону россияне завоевали золото и бронзу в мужской индивидуальной гонке, а также серебро в женской и мужской эстафетах.

Следующими стартами для спортсменов будут соревнования на Олимпийских играх.

Олимпиада начнется 4 февраля. Всего в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

Ранее сообщалось, что словенский биатлонист Климент Бауэр заявил об отказе участвовать в зимних Олимпийских играх в Пекине из-за необходимости вакцинироваться.

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