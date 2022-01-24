Бестемьянова не верит в то, что российские фигуристы легко завоюют 4 золота на ОИ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала смехотворными разговоры о четырех золотых медалях российских фигуристов на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.

«Татьяна Анатольевна (Тарасова) всегда нам говорила: «Будете на две головы выше – не посмеют». Вот так и надо действовать, потому что, к сожалению, всякие такие разговоры сегодня о том, что мы легко можем завоевать четыре золотые медали, мне кажутся смехотворными. Это просто смешно.

Нет, мы можем завоевать в женском одиночном катании, мы можем стопроцентно завоевать медаль. Дай бог, чтобы Валиева прекрасно откаталась. А остальные три вида проблематичны. Командное золото мы можем взять», — цитирует Бестемьянову Sports, ссылаясь на телеканал «Звезда».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады. На прошлых Играх сборная России заняла второе место в общем медальном зачете турнира по фигурному катанию. Россянам удалось завоевать золотую и серебряную медали в женском одиночном катании, а также серебро в командных соревнованиях.

Ранее олимпийская чемпионка 2018 года Аделина Сотникова ответила, готова ли она бороться с нынешними фигуристками.