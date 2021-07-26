Установлен рекорд по среднему возрасту призеров на Олимпийских играх

Три спортсменки, завоевавшие медали в соревнованиях по скейтборду в дисциплине стрит у женщин, установили новый рекорд Олимпийских игр.

Победительница Момидзи Нисия (13 лет), занявшая второе место ее ровесница Раисса Леал из Бразилии и 16-летняя японка Фуна Накаяма, получившая бронзу, имеют средний возраст 14 лет 191 день.

Еще ни разу в истории Олимпиады пьедестал в каком-либо виде программы не был таким «молодым».

Ранее сообщалось, что скейтбордистка из Японии Момидзи Нисии выиграла золотую медаль в соревнованиях по скейтборду в дисциплине стрит на Олимпийских играх — 2020 в Токио и стала самой юной призеркой Игр с 1994 года.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.