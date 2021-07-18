Червиченко: если бы на Евро выступал «Зенит», результат, возможно, был бы лучше

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат.com».

Сине-бело-голубые победили со счетом 3:0.

«Зенит» играл очень хорошо. Если бы на Евро командой выступал «Зенит», а не сборная, то вполне возможно, что результат был бы и лучше. Сегодняшний «Зенит» выглядел как будто и не было паузы, не было видно, что у многих игроков был отдых меньше месяца, они в большом порядке», — сказал Червиченко.

В первом тайме счет открыл Далер Кузяев. На 57-й минуте поединка преимущество своей команды удвоил Сердар Азмун. За восемь минут до финального свистка Александр Ерохин установил окончательный счет на табло.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему форвард Артем Дзюба не сыграл в матче за Суперкубок России против «Локомотива» с первых минут.