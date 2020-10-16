Плющенко назвал главный плюс противостояния с Тутберидзе
Андрей Черников
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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал главный плюс противостояния с наставником Этери Тутберидзе, передает «СЭ».
«По количеству зрителей Кубок России по фигурному катанию обогнал футбольную сборную. Вот вам и влияние противостояния Плющенко — Тутберидзе. Пора возвращать позиции, обгонять Конора, Хабиба и других», — сказал специалист.
Напомним, Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом.
Ранее Плющенко призвал штаб Тутберидзе найти в себе причины уходов фигуристов.