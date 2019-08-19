Макгрегор назвал Бекхэма иконой стиля

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор назвал того, кто по его мнению является современной иконой стиля.

Так, боец смешанного стиля равняется на бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма.

«Я считаю, что Бекхэм заслуживает титула «иконы стиля». Он — первооткрыватель в мужской моде. Он проложил дорогу тому стилю, в котором одеваемся и он, и я.

Я с ним общался. Он присылал мне одежду, которая находится в данный момент в моем офисе. Моя сестра купила платье Виктории Бекхэм, его жены, я на крестины моей дочери. Думаю, к Дэвиду стоит идти за вдохновением. Хотя для меня главным иконами были и остаются родители», — цитирует ирландского бойца GQ.

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