Голкипер «Бостона» высказался о рекорде Овечкина

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Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился эмоциями после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (1:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

В этой встрече принимал участие форвард Александр Овечкин, который пока не смог побить рекорд по очкам среди российских хоккеистов. На его счету осталось 1179 очков, как и у Сергея Федорова.

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«Я рад, что Овечкин не заработал недостающее очко против меня. Я не знал, что ему не хватает всего одного очка. И очень хорошо, что не знал! Если бы знал, это сидело бы в моей голове.

Отлично, что больше мы с ними в этом сезоне не встретимся. Совершенно не хочу стать тем вратарем, против которого он станет лучшим российским бомбардиром в истории», — приводит слова Раска русскоязычная версия сайта НХЛ.

Ранее «Вашингтон» потерпел поражение от «Бостона» благодаря шайбе Крейчи.