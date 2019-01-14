Маркизио о расизме: я бы не уделял идиотам внимания

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Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио высказался по поводу расистского скандала, развернувшегося в Италии, передает «Советский спорт».

«Расизм — большая проблема, и я хорошо понимаю иностранцев, выступающих в Италии. Но я бы постарался быть еще сильнее и не уделять идиотам никакого внимания», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

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В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «Зенит» 14 матчей во всех соревнованиях, забив два мяча. На данный момент сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 34 очка в 17 турах. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко.

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