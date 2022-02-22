Президент ОКР Поздняков рассказал, чего не хватало россиянам в Пекине

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился впечатлениями от чествования российских спортсменов после возвращения из Пекина, где проходили зимние Игры-2022.

«В Пекине нам не хватало наших болельщиков. Самых жарких, самых искренних и самых надежных. Что касается гимна России, то мы так мечтали об этом моменте. Для каждого спортсмена это самая волнительная часть церемонии. В силу известных обстоятельств мы были лишены этого на самих соревнованиях. Мы знали, что когда вернемся, то сделаем это не одни, а все вместе», — сказал Поздняков в эфире канала «Россия 24».

Сборная России на ОИ-2022 завоевала 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Большую часть этой коллекции принесли российские лыжники. Они стали обладателями 11 наград. Шесть медалей были добыты фигуристами, еще четыре медали в активе отечественных биатлонистов.

По общему количеству медалей национальная команда заняла второе место, уступив команде Норвегии (37 наград).

Ранее сообщалось, что Россия завоевала медали в наибольшем числе видов спорта на Олимпиаде-2022.