Вратарь сборной России по хоккею назвал самый эмоциональный момент на Играх

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов назвал самый эмоциональный момент на Олимпийских играх — 2022 в Пекине при просмотре выступлений других спортсменов.

«Самый эмоциональный момент на ОИ? Саша Большунов. Это позитив для всех нас, для страны. Тот же сноуборд мне нравится, красиво и тяжело, также как и прыжки с трамплина», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

На Олимпиаде в столице Китая Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На Играх 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Александр Большунов может начать выступать в биатлоне.