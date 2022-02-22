Третьяк назвал главного героя Олимпиады-2022

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал российского лыжника Александра Большунова главным героем Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«В лыжах у нас всегда были примеры на Олимпиаде. А Большунов — герой из героев. Он человек от бога. Пять медалей на ОИ — это редкий случай», — приводит слова президента ФХР ТАСС.

На Олимпиаде в столице Китая Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На Играх 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Александр Большунов заявил, что ему не нравится, когда его называют «королем лыж».