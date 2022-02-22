«Задача сил зла стравить нас»: Захарова — о ситуации с Валиевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Этот удар, который наносили по одному спортсмену, он пришелся по всем. Ведь задача, ну, по большому счету, уже практически сил зла заключается в том, чтобы нас всех перессорить, нас всех стравить друг с другом. Сказать, что мы никто, что мы ничего не можем. Но каждый раз у них это не получается.

Та несправедливость, которая творилась в отношении наших фигуристов, та возня, те жуткие интриги, которые были устроены... Как люди, которые занимаются ведением переговоров с так называемыми партнерами, мы это чувствуем. К сожалению, на протяжении многих лет. Поэтому хотелось просто защитить наших ребят», — приводит слова Захаровой РИА «Новости».

Валиева в составе национальной команды одержала победу в командном турнире, однако позже стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Ранее известный голливудский актер Алек Болдуин обратился к Камиле Валиевой.