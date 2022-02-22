Хоккеист сборной России рассказал, что изменил бы в финале против финнов на Играх

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев высказался о поражении национальной команды в финале олимпийского турнира в Пекине.

Напомним, 20 февраля россияне уступили сборной Финляндии со счетом 1:2.

«Что можно было бы изменить в финале? Не пропустить гол в начале третьего периода. Игра бы сложилась по-другому.

До последнего была надежда, что сравняем счет. Но получилось так, как получилось», — приводит слова хоккеиста «СЭ».

Национальная команда во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

На прошлых ОИ хоккеисты сборной России в заключительном матче обыграли Германию и впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обращение нападающего сборной России по хоккею Антона Слепышева к фанатам и хейтерам национальной команды.