«Агенты суют нам калек»: ветеран ЦСКА — о новичке клуба

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход полузащитника ливерпульского «Эвертона» Жана-Филиппа Гбамена в армейский клуб на правах аренды.

«Раньше Гинер занимался подписанием игроков. Его отстранили, что ли? Не может быть, чтобы он такую глупость сделал.

Человек сыграл восемь матчей за два года. Такого футболиста даже бесплатно не стоило брать. Агенты суют нам непонятно кого, калек. Березуцкий в этом участвует или кто?

Сложно сказать, сделают ли они дружную команду. «Динамо» в свое время купило восемь португальцев и ничего из этого не вышло. Гинер делал в свое время точечную закупку. А сейчас набрали второсортных футболистов: двух гвардейцев, сидящих на желтых карточках, и больных каких-то.

«Спартак» тоже вот покупает непонятно кого. Ни к чему хорошему это не приведет», – приводит слова Пономарева «СЭ».

Хавбек будет выступать за армейский клуб до окончания текущего сезона.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) 26-летний хавбек принял участие в трех встречах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гбамена составляет €10 млн.

После 18 туров ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 30 очков.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Базеля» Федор Чалов, который арендован клубом у ЦСКА, в матче 22-го тура против «Лозанны» отдал свою первую голевую передачу в чемпионате Швейцарии.