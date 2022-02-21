Фигурист Кондратюк ответил, что изменилось в его жизни после завоевания золота ОИ-2022

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк ответил, что изменилось после завоевания золотой медали на Играх в Пекине. Его слова передает «Матч ТВ».

«Очень приятно, огромное количество людей пришли, чтобы поддержать спортсменов, безумно приятно. Я рад, что являюсь частью этого. Отмена церемонии награждения в Пекине? Без комментариев, извините. Что поменялось в жизни после олимпийского золота? Ничего. На следующее утро я в 4 утра поехал катать личный турнир. Стараюсь думать, что ничего не меняется, я хочу остаться тем же человеком, кем был раньше», — сказал Кондратюк.

Напомним, что вместе с Кондратюком олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях стали Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

20 февраля завершились зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине. На счету сборной России 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Большего всего медалей команде принесли лыжники – у них 11 наград (4-4-3), на втором месте – фигурное катание (6 наград, 2-3-1), на счету биатлонистов 4 награды (0-1-3).

По общему количеству медалей Россия стала второй после Норвегии, у которой 37 медалей. По количеству золотых медалей команда заняла девятое место.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Кондратюк рассказал о поддержке Камилы Валиевой со своей стороны.