Никишин: Россия не проиграла, а выиграла второе место на ОИ-2022

Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин оценил выступление национальной команды на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».

«У меня пока только положительные впечатления. Думаю, останутся такими. Мы не проиграли, а выиграли второе место, для меня это был важнейший турнир. Я доволен. Спартаковец Йори Лехтеря, думаю, за нас болел», — сказал Никишин.

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Ранее генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился впечатлениями от выступления национальной команды.