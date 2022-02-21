Кожевников о словах Слепышева: надо думать головой, она не только для того, чтобы кушать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал жесткое высказывание капитана сборной России по хоккею Антона Слепышева в адрес критиков. Слова Кожевникова передает «РБ Спорт».

«Нервы не выдержали. Надо думать головой. Она не только для того, чтобы кушать. Нужно понимать, с кем ты разбираешься. Я понимаю: нервы, обиды. Слепышев – ведущий хоккеист, от него ждали хорошей игры. Он должен терпеть. Слепышев для болельщиков играет или для кого? Поэтому вначале надо думать, а потом высказываться», — сказал Кожевников.

На олимпийском хоккейном турнире в Пекине Слепышев провел шесть матчей, в которых забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

Сборная России уступила сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Ранее Губерниев рассказал, как хоккеисты сборной России отреагировали на его слова о том, что в финале олимпийского турнира сборная Финляндии «возила» подопечных Алексея Жамнова.